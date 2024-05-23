رابطة العالم الإسلامى ترحب باعتراف النرويج وإسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 10:28 صباحاً - رحّبَت رابطة العالم الإسلامي، باعتراف كلٌّ من النرويج وإسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين.

وأكد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - في بيانٍ أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن القرار يعبر عن الوعي الدولي حيال الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، مُشيدًا بالموقف المسؤول والنبيل للدول التي اتخذَت هذه الخطوة المهمة والعادلة، داعيًا بقيةَ الدول أن تحذوَ حذوها والوقوف مع الحق الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني.