السعودية تفوز باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 04:32 مساءً - أعلنت هيئة الموانئ اليوم الخميس، فوز السعودية باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026، مما يعزز مكانة المملكة لوجستيا ومحوريا لربط التجارة العالمية بين الثلاث قارات.

وقال وزير النقل السعودي صالح الجاسر، إن استضافة المملكة لهذا الحدث تعكس مكانتها البارزة على الساحة العالمية وما تتمتع به من ثقل لدى المنظمات الدولية ودعم مبادرات التنموية الخدمية للوصول إلى أكبر استفادة من خدمات النقل واللوجستيات وفق رؤية 2030.

وأوضح جاسر أن هذا الفوز سيعطي دفعة لإظهار نمو في القدرات والكفاءة التشغيلية والاستثمارات في البنية التحتية والخدمات البحرية بالشراكة مع القطاع الخاص وارتفاع معدلات ربط الموانئ مع موانئ العالم إلى جانب نمو كبير للشركات الاستراتيجية مع كبار خطوط الملاحة العالمية، بذلك ستسهم الخدمات في ربط المملكة بقارات العالم وتدعم حركة التجارة والتصدير والارتباط بالاسواق الخارجية.

أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر حريري، أن هذا الإنجاز سيدفع المملكةفي التقدم في وسائل الصيانة واللوجيستيات للسفن، ودعم التجارة العالمية مع توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات للمستفيدين واستدامة سلاسل التوريد العالمية.

يذكر أن منتدى الأونكتاد هو بطبعة حدث محوريا لسلاسل التوريد ويجمع بين القادة والخبراء والاستثمار بمجالات التنمية المستدامة وإعادة هيكلة لملامح البيئة الاستثمار الدولي؛ لينسجم مع أهدا التنمية المستدامة للأمم المتحدة.