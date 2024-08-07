اليوم الـ306 من العدوان.. شهداء وجرحى في قصف متواصل على عدة مناطق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 01:28 مساءً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، فجر اليوم الأربعاء، إثر قصف الاحتلال الإسرئيلي لشقة سكنية شرق مدينة غزة.

وأوضحت الوكالة، أن القصف استهدف شقة تعود لعائلة أحمد حمادة، بجوار مدرسة يافا في حي التفاح شرق غزة، إذ استشهد رفقة زوجته ونجلهما.

كما فتحت آليات الاحتلال نيرانها على منازل الفلسطينيين بشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، نقلوا على أثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقصفت زوارق الاحتلال محيط جسر وادي غزة شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا في شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم النصيرات، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه حيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة.

وأغار طيران الاحتلال الحربي على على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وعلى شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة محيط أبراج الشيخ زايد شرق بلدة بيت لاهيا شمال غزة، ومنطقة غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أكد في تقرير له، أمس، أن القصف والأعمال العدائية مستمرة في قتل الفلسطينيين وإصابتهم وتشريدهم، وتدمير البنية التحتية.

وذكر المكتب الأممي، أنه خلال الـ48 ساعة الماضية، تعرضت 3 مدارس تؤوي نازحين في غزة للقصف، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًا وجوًا وبحرًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39.653 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91.535 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.