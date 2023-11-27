أحمد داوود ينتهي من تصوير "زينهم" بعد أسبوعين

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتهي الفنان أحمد داوود، من تصوير مسلسل “زينهم” للمؤلف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحي إسماعيل، حيث يعرض حاليا على شاشة قنوات أون.

وحينما ينتهي من تصوير المسلسل سيتفرغ لفيلم “ ولاد رزق” مع الفنان أحمد عز والمخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني.

تصدر المنصة

استطاع مسلسل زينهم لأحمد داود تصدر قائمة الأكثر مشاهدة علي منصة Watch it ليحتل المركز الأول بعد عرض أول خمس حلقات من المسلسل، حيث جائت ردود أفعال الجمهور إيجابية وارتبطوا بشخصية دكتور زينهم طبيب المشرحة الغير تقليدي الذي يتحدث دائما مع والده المتوفي ومعاونة جيمي الذي بدأ يتحدث مع الموتى ويرى تفسير لبعض القضايا.

“زينهم”

مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، هناء الشوربجي، محمد أبو داوود، يارا جبران.

ويتم عرض مسلسل زينهم على قناة ON في تمام الساعة 8 مساءً ويعاد عرض المسلسل في الساعة 2 صباحًا.

ويعاد عرضه في اليوم التالي في تمام الساعة 12 مساءً.

كما يتم اعادة عرض المسلسل على قناة ON Drama في الساعة 10 مساء.

ويعاد عرض الحلقة الساعة 10 صباحًا والساعة الخامسة عصرًا.

كما يُعرض أيضًا عبر منصة watch it.

ويعرض لأحمد داود حاليًا برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة 6 مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها