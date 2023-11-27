نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي لـ Fighter في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدد موعد طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم هيرثيك روشان الجديد Fighter، الذي يجسد به شخصية مقاتل حربي في القوات الجوية الهندية.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيطرح الاعلان الترويجي للفيلم بتاريخ الخامس من ديسمبر القادم، على أن يطرح في صالات العرض السينمائي بتاريخ 25 يناير 2024.

ختام التصوير

أعلن نجمي بوليوود هيرثيك روشان وديبيكا بادوكون عن ختام تصوير مشاهد فيلمهمها الجديد Fighter، الذي سيكون من اخراج المخرج سيدهارش أناند.

وذلك حسب ما ذكر موقع "إنديا توداي"، الذي أفاد بأن الفيلم، يطرح ضمن موجة أفلام تتحدث عن سلاح الجو الهندي، متأثرا بالزخم الذي صنع فيلم "توب جن 2" لتوم كروز.

والفيلم من المقرر طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية في الهند خلال شهر يناير من العام المقبل.

جزء رابع من Krrish

و لمح النجم الهندي الكبير هريثيك روشان إلى احتمال تقديم جزء رابع من فيلم "كيريش" حيث يؤدي دور بطل هندي خارق، مشابهًا لأبطال القصص المصورة.

وذكرت مجلة "India Today" أن هذا التلميح جاء من خلال تعليقات روشان على منشور للنجمة الهندية شرادها كابور.

وقام المتابعون بمحاولة تفسير تلك التعليقات على أنها إشارة إلى عودة الشخصية الشهيرة في جزء جديد بمشاركة شرادها كابور.