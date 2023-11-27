نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض Tiger 3 ينتهي بكارثة في أحد دور العرض السينمائية بالهند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد عرض فيلم Tiger 3 للنجم سلمان خان نهاية كارثية في واحدة من دور العرض السينمائي بمدينة Maharashtra الهندية.

ووفق ما ذكر موقع إنديا توداي، قام أحد الجمهور الحاضرين للعرض الخاص للفيلم، بإطلاق ألعاب نارية داخل صالة العرض، مما أدى لإصابة العشرات من الحاضرين لمشاهدة العرض.

هذه الحادثة وقعت داخل دار السينما الهندية Mohan التابعة لبلدة Malegaon الهندية.

قال الفنان الهندي عمران هاشمي، ان ظهوره في شخصية الشر التي جسدها ضمن أحداث فيلم Tiger 3 مع النجم سلمان خان، في اعمال اخرى مستقبلية، أمر وارد.

ووفق موقع إنديا توداي، قال عمران، أن الامر وارد بما إنه قد تم ربط احداث فيلم Tiger 3 بأفلام اكشن أخرى مع نجوم كبار.

عرض خاص للأطفال

وكان قد قام النجم سلمان خان بتنظيم عرض خاص للأطفال لفيلمه الجديد Tiger 3 في مدينة مومباي في الهند، وتنقالت وسائل إعلام هندية لقطات من العرض الخاص المميز الذي نظمه نجم بوليوود بحضور عشرات الأطفال.

ونقل إنديا توداي، لقطات من العرض الخاص الذي تم تنظيمه للفيلم الذي يطرح كجزء ثالث من سلسلة افلام شهيرة تحمل العنوان نفسه لسلمان خان.

مشاركة هيرثيك روشان

تتجه الأنظار نحو مفاجأت الفيلم، حيث يتوقع أن تجمع أفلام "Pathan" لشاه روخ خان و"War" لهريثيك روشان و"Tiger 3" لسلمان خان بين عوالم بوليوود.

ومن المتوقع أن يبدأ الرباط بين هؤلاء النجوم الكبار في أحداث "Tiger 3"، الذي يشهد عودة سلمان خان لتقديم شخصية المقاتل الشهير عبر الحدود.