نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلنا زعلانين على رحيله.. أحمد رزق يتحدث عن علاقته بطارق عبدالعزيز (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان أحمد رزق عن حزنه الشديد لرحيل صديقه النجم طارق عبد العزيز، الذي توفي مساء أمس نتيجة إصابته بأزمة قلبية أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين" للنجم شريف منير.





وقال أحمد رزق في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، أن سبب تواجده اليوم في جنازة الفنان طارق عبد العزيز؛ لأنه تجمعه به علاقة صداقة قوية، وأنها سبقا وتعاونا معًا في "فيلم ثقافي".



أحمد رزق أثناء تواجده في جنازة طارق عبد العزيز

وتابع أحمد رزق: "مينفعش محضرش جنازة الغالي وصديقي وعشرة عمري طارق عبد العزيز، احنا اشتغلنا مع بعض في البدايات فيلم ثقافي من أكثر من عشرين سنة وحققنا نجاحًا كبيرًا، وكبرت أحلامنا سوا، وكلنا زعلانين دلوقتي على رحيله ربنا يرحمه يارب".

مشاركة أحمد رزق في مسلسل "بيت الرفاعي"

وفي سياق آخر، تعاقد النجم أحمد رزق على المشاركة في مسلسل "بيت الرفاعي" ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024،وهو بطولة النجم أمير كرارة، عايدة رياض، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، ميرنا جميل، سيد رجب، أحمد فراد سليم، وهو من تأليف بيتر ميمي، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى،

ما هي آخر أعمال أحمد رزق؟

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد رزق، مشاركته في شهر رمضان الماضي بمسلسل "حضرة العمدة"، وهو بطولة روبي، محمود عبد المغني، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، إدوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.