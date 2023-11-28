أبرز تصريحات الراحل طارق عبد العزيز في آخر لقاء له قبل وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم -

قدمت قناة الحياة لقاءً تلفزيونيًا أجراه الإعلامي عمرو الليثي مع الفنان الراحل طارق عبد العزيز من خلال برنامج “واحد من الناس” قبل وفاته، كما تحدث طارق عبد العزيز عن الشخصيات التي قدمها خلال مسيرته الفنية، وعن مكالمة الزعيم له، وغيرها من الأمور.

وقال الفنان طارق: “سعيد جدًا بدوري في كناريا وشركاه” وكنت فخور بالعمل مع السيناريست أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبدالحافظ".

طارق عبد العزيز يكشف عن مكالمة الزعيم له

وتابع:"الدور نجح والزعيم عادل امام اتصل بي، وكنت بأكل مانجا في مشهد وقال لي بتاكل مانجا؟، أسعدني جدا باتصاله وجبر خاطري".

طارق عبد العزيز يكشف عن الشخصيات التاريخية التي قام بها



وأشار:"قدمت العديد من الشخصيات التاريخية، من أهمها زعيم حزب "الوفد" مصطفى النحاس، والصحفي موسي صبري بمسلسل إسماعيل ياسين".



طارق عبد العزيز يكشف عن تعامل المخرجين والمنتجين معه

وأوضح: "أنا بتم التعامل معي كواحد غاوي مش محترف، يعني ما أقدرش أقول لأي شخص هاخد كذا وبعدين ابعتوا الورق، واكتشفوا إني راجل طيب بمعني عبيط وبسيط".



طارق عبد العزيز:أحب أن أقدم فنا له رسالة دون ابتذال

واستكمل:" أحب أن أقدم فنا له رسالة دون ابتذال، وكان هناك مسلسل مع محمد رياض كان فيه شخصية شيخ أزهري بيحب راقصة ورفضت أن اقدم شخصية تسيئ إلى الشيخ الأزهري".

طارق عبد العزيز يكشف سبب غيابه عن الساحة الفنية

واختتم:" كان عندي ظروف قاسية وكان لدي ورشة للوحات الكهرباء، وجاءت لي عروض كثيرة للمشاركة في أفلام لم أوافق عليها لأنها لم تناسبني، وعملت في شركة ومصنع كموظف لكي أسدد الإيجار واكتفي بمصروفات المنزل ".



آخر أعمال طارق عبد العزيز

وشارك الفنان طارق عبد العزيز، في مسلسل “بقينا اتنين”، الذي يعتبر آخر أعماله الدرامية، لكنه رحل قبل استكمال باقي مشاهده، وهو بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري، ومقرر عرضه الأسبوع المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.