نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رضوان وسلوي عبد العزيز يؤدون واجب العزاء في الراحل طارق عبد العزيز "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت مراسم عزاء الفنان طارق عبدالعزيز الذي توفي عصر يوم الأحد الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بقاعة الرزاق، قبل قليل، وبدأ " معتصم عبدالعزيز" ابن الراحل، في استقبال المُعزيين، ووصل الفنان محمد رضوان العزاء منذ قليل.

سلوى عثمان في عزاء طارق عبد العزيز

وحرصت الفنانه سلوي عثمان على تقديم واجب العزاء في الراحل طارق عبد العزيز، وكان هذا أول ظهور للفنانة بعد رحيل والدها وسيطر عليها الحزن الشديد، وكان سليمان عيد ومحمد الغيطي، أحمد السقا، الفنان كريم الحسيني، دنيا عبدالعزيز أول الحضور.

انهيار سلوى عثمان في عزاء والدها

ومن ناحية اخري، سبق وانهارت الفنانة سلوى عثمان، في عزاء والدها الفنان عثمان محمد على، أثناء استقبالها الفنانة عفاف شعيب وظلت تبكي بشدة وهى تحتضنها، وشهد العزاء حضور كل من النجمة ميرفت أمين والفنان خالد زكي ودنيا سمير غانم وجمال عبد الناصر ورانيا فريد شوقى وفاطمة الكاشف والإعلامي عمرو الليثى والفنان ادوارد والفنان محمد أبو داوود وسامح الصريطي وكريم الحسيني والمخرج أحمد نور.



حزن رواد السوشيال ميديا على طارق عبد العزيز

سيطرت حالة من الحزن الشديد على صفحات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاة الفنان طارق عبد العزيز، والذي وافته المنية الأحد أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد "بقينا اتنين مع شريف منير ورانيا يوسف.

وفاة طارق عبد العزيز

و تعرض الفنان طارق عبد العزيز لوعكة صحية حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وأصيب بتشنجات داخل لوكيشن تصوير، مسلسل وبقينا اتنين، وينتمي إلى الأعمال لايت كوميدي اجتماعي ويتكون من 20 حلقة، وشارك في بطولة العمل: ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

أحدث أعمال سلوى عثمان

ويذكر ان الفنانة سلوى عثمان، تشارك حاليًا في مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، تجسد خلال الأحداث شخصية "ماجدة" والدة "عرب" الذي يقوم بتجسيد دوره الفنان أحمد العوضي، و"ماجدة" هي سيدة من الحي الشعبي وتعيش في بيئة شعبية.