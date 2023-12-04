محمود عامر ينعى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور.. وهذا موعد الجنازة

القاهرة - محمد ابراهيم -

نعى الفنان محمود عامر الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، حيث كشف موعد ومكان الجنازة من خلال مشاركته بمنشور من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأرفق بالمنشور تعليق قال فيه: "وداعًا أستاذنا الكبير أشرف عبد الغفور".

تعرف على موعد ومكان جنازة أشرف عبد الغفور

وأضاف: "صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

تعليقات الجمهور على منشور محمود عامر



وفورًا من مشاركة الجمهور نال على تعليقات كثيرة من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات البقاء والدوام لله وحده، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب ".

أشرف زكي يكشف عن وفاة أشرف عبد الغفور

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور عن عمر يناهز 81 عاما، فى حادث سير، ونجت زوجة الفنان أشرف عبد الغفور، والدة ريهام عبد الغفور من الموت في الحادث الذى تعرضا له اليوم.



الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعنى الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

آخر أعمال الفنان محمود عامر



والجدير بالذكر آخر أعمال محمود عامر مسلسل "أعمل إيه"، والذي حازت على إعجاب الجمهور.