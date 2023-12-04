نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس ستديوهات مارفل يؤكد عدم عودة روبرت داوني جونيور من جديد لـ Iron Man في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المنتج كيفين فايجي، رئيس ستديوهات مارفل، على أن النجم الكبير روبرت داوني جونيور لن يعود من جديد لتجسيد شخصية Iron Man ضمن عالم مارفل السينمائي الدولي.

ووفق ديلي ميل،أدلى فايجي بتصريحات لعدد من وسائل الإعلام البارزة في هوليوود، ردًا على شائعات ارجاع أبطال مارفل الأصليين من جديد في أفلام مستقبلية.

وأكد فايجي أن جونيور، انتهى من تقديم شخصيته الشهيرة في عالم مارفل بشكل نهائي، وليس على عشاق سلسلة الأعمال السينمائية الشهيرة، انتظار عودته من جديد.

في الوقت نفسه، كان قد أبدى النجم جون هام تمنياته بالانضمام لعالم مارفل السينمائي في المستقبل، بعد حوار جديد له، كشف خلاله عن أنه سيكون من دواعي سروره العمل على تجسيد واحدُا من شخصيات مارفل الرئيسية.

ووفق ديد لاين، فإن جون هام ليس أول من يبدي رغبة مشابهة، فقد سبقه لذلك النجمة أوليفيا كولمان، والتي حققت مسعاها بالانضمام لأبطال مسلسل "سيكرت إنفيشن".

أيضًا تواجه شركة ستديوهات مارفل هجوم كبير من الجمهور، بسبب ضعف فيلم The Marvels، الذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.

ووفق ديلي ميل، الفيلم حتى الآن حقق أسوأ افتتاحية تشهدها مارفل في شباك التذاكر، بحصده إيرادات قدرت فقط بـ 47 مليون دولار محليًا في الولايات المتحدة.

والآن اصبحت مارفل متهمة بالكذب بعد ترويجها للفيلم على أنه الفيلم رقم 1 على مستوى العالم بالكذب، وكان رد الجمهور على تغريدة بهذا الشأن شديد الغضب.

توقعات تتحقق

وكانت قد ظهرت توقعات صادمة حول تنبات ما سيحققه فيلم The Marvels من ايرادات في افتتاحيته بقاعات السينما بهوليوود، ليعزز من الازمة التي تعيشها ستديوهات مارفل بعزوف المشاهدين.

ووفق ديد لاين، كشفت توقعات الخبراء، ان الفيلم من المحتمل ان يحقق ايرادات افتتاحية أقل من 60 مليون دولار، وهو معدل غير مسبوق من التراجع لأفلام مارفل الجديدة.

أعمال قادمة من مارفل

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت استوديوهات مارفل عن مسلسل تلفزيوني جديد بعنوان "Echo"، الذي سيكون جزءًا من عالم مارفل السينمائي المتشعب.

ويميز هذا المسلسل أنه سيكون أول عمل مستقل بذاته من مارفل، دون الحاجة إلى الارتباط المستمر بأحداث الأعمال الأخرى في العالم المارفلي.

"Echo" سيركز على شخصية Echo وشخصية المجرم الشهير "كينج بن" من عالم مارفل المصورة.