نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. إعادة حلقة الفنان أشرف عبد الغفور ببرنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الرحيل المفاجئ للنجم الكبير الفنان أشرف عبد الغفور، يقوم برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثى، بإعادة إذاعة حلقة الفنان الكبير أشرف عبد الغفور على شاشة الحياة في العاشرة مساء اليوم الإثنين.

محاور حلقة أشرف عبد الغفور في برنامج “واحد من الناس”

ويكشف الفنان الراحل خلال الحلقة عن أسباب غيابه عن الشاشة وقلة أعماله السينمائية، والعديد من الأسرار والكواليس خلال رحلة فنية تمتد إلى 300 عمل فني تقريبًا، وأسباب امتناعه عن الظهور إعلاميًا،‎ وعن علاقته بزملائه فى الوسط الفني، وسر علاقته القوية مع المسرح، ويكشف سر التطور الكبير في أداء ابنته النجمة ريهام عبد الغفور.

كما يتحدث عمن أطلق عليه لقب ملك الأدوار الجادة، وعن مشاركته بمسلسلين الأجهر ورشيد مؤخرًا، وأسباب غياب البطولة المطلقة، كما يتطرق للحديث عن زوجته وحياته الخاصة، ‎وأيضًا بعد رحيل صديق عمره نور الشريف، يتحدث عن أقرب الفنانيين إلى قلبه.

أشرف عبد الغفور يكشف عن رأيه في عودة الدراما الدينية والتاريخية هذا العام

كما يكشف عن رأيه في عودة الدراما الدينية والتاريخية هذا العام، خاصة وهو يمتلك مايقرب من 100 عمل ديني وتاريخى، ويتحدث عن أداء النجم خالد النبوى بمسلسل رسالة الأمام.

موعد برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الاثنين على شاشة الحياة