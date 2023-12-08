قبل طرحه.. تغيير اسم فيلم هالة صدقى "كتف قانونى"

القاهرة - محمد ابراهيم -

قرر صناع فيلم "كتف قانوني"، تغييره إلى اسم "الملكة"، تمهيدًا لطرحه فى دور العرض السينمائية والمقرر له أواخر ديسمبر الجاري، لينافس فى موسم أفلام رأس السنة.

تفاصيل فيلم "الملكة":

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لايذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.

أبطال فيلم “كتف قانوني":

فيلم "كتف قانونى"، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفى، انتصار، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف وهم حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال واخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج أكرم منصور ويوسف الفنجري.

وفي سياق آخر حرص فريق عمل الفيلم أقناء التصوير على جمع عدد من التبرعات إلى الهلال الأحمر لصالح أهل فلسطين في حربهم الحالية.

آخر أعمال هالة صدقي:

ويذكر أن آخر أعمال هالة صدقي هو مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته كلا من محمد رمضان، هالة صدقي، منه فضالي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، طارق النهري، منذر رياحنه، حسني شتا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة:

وتدور أحداث العمل حول جعفر العمدة كبير منطقة السيدة زينب، متزوج من أربع سيدات، يحاول أن يجد ابنه الذي تم اخطافه منذ 20 عامًا، ويحاول خلال رحلة بحثه أن يكتشف الكثير من المواقف والأزمات والكثير من الأعداء حوله.