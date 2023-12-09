تامر حسني ينعى وفاة شقيق النجم أحمد حلمي

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أحمد جودة - القاهرة - نعى نجم الجيل تامر حسني عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وفاة الشقيق الأكبر للفنان احمد حلمي، حيث كتب قائلًا: " إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله خالد محمد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة".

نعي تامر حسني

وفاة خالد حلمي الشقيق الأكبر لـ أحمد حلمي

توفي صباح أمس، خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ونعت سالي حلمي، شقيقها الأكبر عبر حسابها على فيسبوك: "أخي خالد حلمي في ذمة الله، استحلفكم بالله أن تدعوا له في هذه الجمعة الكريمة".

وقد أعلن الفنان احمد حلمي عن وفاة شقيقه الأكبر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "توفي إلى رحمة الله اخويا / خالد محمد حلمي عبد الرحمن / العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. وذلك يوم الاحد الموافق ١٠ ديسمبر، نسألكم الدعاء".

منشور أحمد حلمي

سبب وفاة خالد حلمي

يشار إلى أن أحمد زكي، زوج سالي شقيقة الفنان أحمد حلمي، كشف سبب وفاة خالد الأخ الأكبر لهما، حيث قال أحمد زكي في تصريحات صحفية، أن سبب رحيل الراحل: خالد أنه كان يعاني من مرض القلب وخضع لجراحة قلب مفتوح.

وأوضح لحظة وفاته: مؤخرًا شعر بتعب شديد وتوفى قبل نقله إلى المستشفى.

وأدت أسرة الراحل صلاة الجنازة عليه، من مسجد ناصر في بنها بالقليوبية مسقط رأس الراحل، وتم دفنه في مقابر العائلة بمنطقة الشموت.

موعد عزاء شقيق أحمد حلمي

الجدير بالذكر أن أسرة أحمد حلمي سوف تتلقى واجب عزاء الراحل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأحد المقبل، حسبما أعلن أحمد حلمي عن الموعد، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وكتب فيه: والعزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد وذلك يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر.. نسألكم الدعاء.