الليلة.. أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني تحت عنوان الاتجاه الالمانى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة كل من: عازف البيانو سيفرين فون إيكاردشتاين والمغنيتان السوبرانو داليا فاروق والميتزوسوبرانو أمينة خيرت مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا جيڤينريا وذلك في الساعة الثامنة مساء اليوم السبت 9 ديسمبر على المسرح الكبير.

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

يتضمن البرنامج عدد من أهم أعمال أشهر المؤلفين الالمان منها كونشيرتو البيانو الرابع لـ بيتهوفن، موسيقى حلم ليلة منتصف الصيف لشكسبير لـ مندلسون بارتولدي.

نبذة عن أوركسترا القاهرة السيمفوني

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.

حفل فرقة أوبرا القاهرة على المسرح الكبير

من ناحية أخرى،قدمت فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة تحية شمس الدين حفلًا بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي على المسرح الكبير.

وتضمن البرنامج مقتطفات من أشهر الأوبرات الكلاسيكية العالمية منها لابوهيم ومقدمة للاوركسترا لـ بوتشيني، شمشون ودليلة لـ سان صانص، الرثاء لـ فيدريكو سيليا، كاڤيليريا روستيكانا لـ ماسكاني، كارمن لـ بيزيه، حلاق اشبيلية لـ روسيني، لافيفوريتا لـ دونيزيتي، ريجوليتو - ماكبث - لاتراڤياتا لـ ڤيردى، اداء تحية شمس الدين، عمرو مدحت، وليد كريم، مصطفي محمد، رضا الوكيل، مني رفله، نورستا المرغني، مينا رافاييل، چيهان فايد، أمينة خيرت، عماد عادل، چولي فيظى وأسامه جمال.