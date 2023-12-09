ديسمبر الأليم في الوسط الفني.. آخرهم شقيق أحمد حلمي

القاهرة - محمد ابراهيم - تقترب نهاية عام 2023، لكنه يظل مليئًا بفاجعات الرحيل المتكررة في عالم الفن. لا يمر وقت طويل حتى يعلن عن فاجعة جديدة، تتسبب في حزن عميق في صفوف الوسط الفني.

وفي السطور القادمة يرصد دوت الخليج الفني قصص معاناة أبرز الفنانين



أشرف عبد الغفور



فارقنا الفنان أشرف عبدالغفور بشكل مأساوي في حادث سير مفاجئ، حيث فارق الحياة عن عمر يناهز 84 عامًا. كان نقيب المهن التمثيلية الأسبق، ورمزًا للوسط الفني. نجوم الفن ودعوه بحزن عميق، وكانت ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور تنعى فقدانها لوالدها الذي كان له دور كبير في حياتها، وتجمعت حولها شخصيات بارزة في الوسط الفني مثل أحمد السقا، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، حنان مطاوع، دنيا سمير غانم، وميرفت أمين. رحم الله الفقيد وألهم أسرته وجمهوره الصبر والسلوان.



ناهد فريد شوقي



رحلت المنتجة البارعة ناهد فريد شوقي، ابنة وحش الشاشة فريد شوقي، بعد فترة قضتها في العناية المركزة، لتفارقنا عن عمر يناهز 72 عامًا، تاركة خلفها إرثًا فنيًا قيمًا. كانت لحظات وفاتها مفارقة، حيث كانت ابنتها الفنانة ناهد السباعي خارج مصر لتصوير عمل درامي في لبنان، فلم تتمكن من العودة لوداع والدتها.

أقيم عزاء الراحلة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضره عدد كبير من الفنانين، بينهم يحيى الفخراني، لبلبة، خالد زكي، فيفي عبده، دينا، أحمد حلمي، هاني رمزي، معبرين عن حزنهم الشديد لفقدان هذا العمود البارز في عالم الإنتاج الفني.



شقيق أحمد حلمي



كأن الحزن يتسلل في سرعة البرق داخل الوسط الفني، حيث أعلن الفنان أحمد حلمي، خلال أقل من 24 ساعة، وفاة شقيقه خالد. أعلن الخبر المحزن عبر حساباته الرسمية، وسيكون العزاء يوم الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. انطلقت مراسم تشييع الجنازة في مسجد ناصر ببنها، حيث انهار أحمد حلمي من البكاء، ومن المقرر تلقي العزاء للأسرة والمحبين في منطقة المنشية ببنها.



مصطفى خاطر



أعلن الفنان مصطفى خاطر وفاة حماته عبر حسابه الرسمي على انستجرام. نقل خبر الوفاة قائلًا: "توفيت إلى رحمة الله حماتي أم محمد هلال، وصلاة الجنازة في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد بعد صلاة العصر إن شاء الله. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة".