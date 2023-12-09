استحسان جماهيري كبير لفيلم أنف وثلاث عيون بعرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - لاقى فيلم أنف وثلاث عيون من إنتاج Lagoonie Film Production وRise Studios استحسانًا جماهيريًا كبيرًا وإشادات واسعة خلال عرضه العالمي الأول ضمن برنامج روائع عربية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بدورته الثالثة المُقامة حاليًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

عرض فيلم أنف وثلاث عيون

وأقيم عرض الفيلم بحضور نجومه وصُنّاعه ومنتجيه الساعة 9:35 مساءً، يوم الأربعاء 6 ديسمبر في صالة القاعة الكبرى (ريتز كارلتون)، ويُعاد عرضه الساعة 7:50مساءً، يوم الجمعة 8 ديسمبر في صالة فوكس 1 (ريد سي مول).

ابرز النجوم في عرض فيلم أنف وثلاث عيون

وحضر العرض من نجوم الفيلم ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف، ومن صُنّاعه المخرج أمير رمسيس والكاتب وائل حمدي ومدير التصوير أحمد جبر، بجانب المنتجتين شاهيناز العقاد/Lagoonie Film Production وأماندا تورنبول/ Rise Studios.

بينما حضر من نجوم الفن والإعلام كلُ من إلهام شاهين، دُرّة، أحمد داوود وعلا رشدي، أمير المصري، سوسن بدر، أسماء جلال، محمد الشرنوبي، والإعلامية هالة سرحان.

أحداث فيلم أنف وثلاث عيون

تدور أحداث الفيلم حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة.

على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا!

صناع فيلم أنف وثلاث عيون

الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ويهدف برنامج روائع عربية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إلى تسليط الضوء على أهم الأعمال السينمائية الحديثة من كافة أنحاء العالم العربي، والتي تغطي مواضيع مجتمعية متنوعة من العراق وفلسطين والجزائر وتونس والمغرب ومصر ولبنان، من مخرجين مخضرمين وواعدين، وروّاد السينما العربية.

Lagoonie Film Production شركة مصرية أسستها المنتجة شاهيناز العقاد في 2017، وشاركت في إنتاج عدد من الأفلام الناجحة والحاصلة على جوائز من مهرجانات دولية، منها ريش للمخرج عمر الزهيري، أميرة للمخرج محمد دياب، صالون هدى للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الحارة للمخرج الأردني باسل غندور والفيلم القصير شوكة وسكينة بطولة النجوم منة شلبي، إياد نصار وآسر ياسين.

بجانب أفلامها التجارية التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مثل برا المنهج للمخرج عمرو سلامة، فرق خبرة للمخرج شريف نجيب، والكوميديا العائلية في أعز الولد، بالإضافة لأحدث إنتاجاتها السينمائية فيلم ساعة إجابة للمخرج مصطفى أبو سيف.

Rise Studios شركة ترفيه تدفع للاستثمار في المحتوى على مستوى الأسواق الإقليمية. تدعم النمو المُستدام لشركائها في الإنتاج والمواهب المحلية. وتعمل على تطوير المواهب الإبداعية التي تعمل في الكتابة أو الإنتاج وإيصالها إلى منصات إقليمية وعالمية رائدة.

إذ تعتمد على خبراء في صناعة المحتوى، وتستخدم ذكاء البيانات لتحدد بدقة متطلبات الجمهور ورغباته، مما يؤدي إلى استثمارات متنوعة ومتخصصة بالمحتوى على المدى الطويل.