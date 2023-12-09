نيقولا معوض يكشف عن رأيه بالذكاء الاصطناعي

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان نيقولا معوض عن رأيه في الذكاء الاصطناعي ورأيه عن السينما حاليا وغيرها من الأمور.



وقال نيقولا معوض في تصريحات إذاعية: " الذكاء الاصطناعي أصبح مغري أكتر في الأعمال واستخدام الـ vfx، ولكن السينما اللي بتعيش هي اللي بتدخل عمق البني آدم آخر مرة شوفنا فيها أفلام حلوة كانت في 2008".

نيقولا معوض يكشف عن أحب المخرجين له

وأضاف:" بحب أفلام محمد خان جدًا وقابلته في مهرجان بيروت وهو موسوعه كان قاعد جنبي.. وأنا بشحن طاقتي من حضوري للمهرجانات والأفلام وورش التمثيل والـ master classes.. وفي كل المهرجانات بحب اتعرف على مخرجين جدد لأنهم بيكونوا اكتشاف".



وتابع: "ومش بتكلم بس عن السينما العربية وكمان سينما هوليود، مبقاش في عمق وحقيقه وعلاقات إنسانية، ونفسي الناس تشوف الإبهار في القصة مش في المؤثرات البصرية".



مشاركة نيقولا معوض في الحشاشين

يستكمل نيقولا معوض خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: سوزان نجم الدين، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، عمر الشناوي، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول جماعة الحشاشين.



آخر أعمال نيقولا معوض

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان نيقولا معوض مسلسل الثمن، والذي حقق نجاحات واسعة في الوطن العربي.