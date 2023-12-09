باميلا الكيك:"أكتر اتنين مكروهين في العالم السياسين والإعلام..ولازم يكون عندنا إيمان بـ ذاتنا"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك خلال تصريحات تلفزيونية عن الإيمان وحبها لذاتها وعلاقتها بـ ربنا، وعن الإعلام والسياسين وسبب كره المجتمع لهم.



وقالت باميلا الكيك:" ملحم بركات وصباح ووديع الصافي مينفعش نقول عليهم الله يرحمهم.. وشايفاهم دلوقتي بيشربوا كأس ويسكي ومبسوطين وقاعدين على سجيتهم في الحياة".



باميلا الكيك: شكيت كتير في ربنا.. وأنا شخص بيتعايش مع حاله

وأضافت: "لازم يكون عندنا إيمان بـ ذاتنا.. وأنا شخص بيتعايش مع حاله، وعشان أكون مؤمنة في حياتي شكيت كتير في ربنا والشك بيجي بعده إيمان ويقين، وجدي كان ضد أن يكون في فنانين بـ عيلته وقولت لـ أهلي عايزه أكون ممثلة وأنا عندي 5 سنين".

باميلا الكيك:"رئيس أمريكا قبل ما بيقول كلمة للناس بيتفرج على كرتون"





وتابعت:" أكتر اتنين مكروهين في العالم السياسين والإعلام، لأنهم أكتر ناس بيعملوا للغير وبيوصلوا رسالة صح.. ورئيس أمريكا قبل ما بيقول كلمة للناس بيتفرج على كرتون".

آخر أعمال باميلا الكيك

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة باميلا الكيك مسلسل كريستال، ونال المسلسل على شهرة واسعة في الوطن العربي وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: محمود نصر، رولا حمادة، ستيفاني عطا الله، لين غره، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف لبنى مشلح وإخراج هاكان أرسلان.