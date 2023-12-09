نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب وفاة شقيقه.. أحمد حلمي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان احمد حلمي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت سالي حلمي شقيقة الفنان، وفاة شقيقها الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، صباح أمس الجمعة.

احمد حلمي يشيع جثمان شقيقه الأكبر إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة

شيع الفنان أحمد حلمى جثمان شقيقه الأكبر "خالد" الذى وافته المنية صباح اليوم بمدينة بنها، وودع "حلمي" شقيقه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة الشموت ببنها في محافظة القليوبية، بحضور زوجته الفنانة منى زكي.

عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

وتلقي الفنان أحمد حلمي، واجب العزاء في وفاة شقيقه الراحل خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بمسجد عبد المنعم رياض بمنطقة المنشية ببنها، حيث حرصت الفنانة مني زكي على التواجد رفقة الأسرة لتلقي العزاء، بحضور عدد من أفراد الأسرة، وأبناء مدينة بنها ومحافظة القليوبية.

جنازة شقيق الفنان أحمد حلمي

وشيع المئات من أهالي مدينة بنها، جثمان الراحل خالد حلمي، شقيق الفنان أحمد حلمي، بعد صلاة الجنازة على الجثمان من مسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، عقب صلاة الجمعة، ليتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الشموت، كما نعت محافظة القليوبية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

منى زكى تنعى شقيق زوجها أحمد حلمى

ويذكر ان الفنانة منى زكي، قد شاركت عبر خاصية "ستوري" بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منشورًا نعت فيه خالد حلمي، شقيق زوجها، وكتبت: "خالد محمد حلمي.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم ارحمه رحمة تسع السموات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين، اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، اللهم ارحمه ولا تطفي نور قبره، اللهم يسر حسابه وأدخله الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو حساب وصبر أهله يا رب العالمين".

