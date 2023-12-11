نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة شيري عادل، منذ قليل على الأدلاء بصوتها، اليوم الأثنين في مقر لجنتها الانتخابية في ثاني أيام في الانتخابات الرئاسية 2024، مع بدء فتح اللجان للتصويت.

وقامت الفنانة شيري عادل بنشر صورة لها من خلال منشور شاركته عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تضمن صورة لها وهى تدلو بصوتها في اللجنة الانتخابية.

ومن جانب آخر، تشارك شيري عادل في مسلسل “الوصفة السحرية”، ويواصل صناع عمل مسلسل”الوصفة السحرية” تصويره ومن المقرر عرضه خلال الشهر المقبل على الشاشات، والذي سيستمر تصويرة لنهاية شهر يناير المقبل.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية يضم عدد من النجوم فهو من بطولة شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.