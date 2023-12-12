بعد بتر قدمه.. تعرف علي تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن أحد أقارب المخرج أحمد البدري، تطورات حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة نتج عنها بتر قدمه، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب هاني الشيخ علي صفحته الشخصية: "أنا في المستشفى عند صديقي الغالي المخرج أحمد البدري، حالته حرجة وصعبة جدا جدا بعد بتر رجله، أرجو منكم الدعاء له بالشفاء العاجل".

الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

وفي نفس السياق، كشف شريف إدريس عبر حسابه على بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تدهور حالة أحمد البدري الصحية، وبتر قدمه، وعلق قائلًا: ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري، ربنا يتمم شفاك علي خير، للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر، دعواتكم بالشفا.

فيلم الشنطة

ويذكر ان فيلم "الشنطة" آخر أعمال المخرج أحمد البدري، الذي عرض في عام 2019، وهو من تأليف تامر عبد المنعم، ومن بطولة بيومي فؤاد، شيرين دانا حلبي، شريف الدسوقي، محمد عبد العظيم والفنان الإماراتي أحمد عبد الرازق، الطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.