نضال الشافعى: "ليا الشرف اني أشارك في الانتخابات.. ولا بد من اختيار رجل ذو حكمة كالرئيس السيسي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان نضال الشافعي، عن تأييده الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح للرئاسة لاستكمال الإنجازات التي بدأها، وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة راديو النيل، الذب تقدمها الإعلامية لينا صالح.

وقال نضال الشافعي: "بشارك بصوتي وليا الشرف اني أشارك في الاستحقاق الانتخابي، وده حق لكل مصري لازم يقوم به اتجاه بلده وعائلته، ودي مشاركة مهمة وأحث عليها جدا، ولا بد من اختيار رجل ذى حكمة، انزل اختار راجل وإزاي تقدر تبقي واقف وراه، أنا أفتخر بمنتهى الفخر بأن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أنسب شخص لهذا المكان".

وتابع الشافعي: "أنا متأكد من أن إدارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعلم معنى الحرب والسلام، أعتقد بصوتي الشخصي أن الإدارة كانت في منتهى الحكمة في التعامل مع الأمور".

مسرحية سيدتي أنا

ويذكر ان أخر أعمال الفنان نضال الشافعيفي مسرحية "سيدتي أنا" وهي من بطولة داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم" وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د.حمدي عطية، أزياء د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقي تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم إستعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق.

والعرض المسرحي سيدتي أنا مأخوذ عن رواية بنجماليون لـ برنارد شو، سبق وقدمها فؤاد المهندس وشويكاب عام 1969 تحت اسم سيدتي الجميلة بطولة شويكار، جمال إسماعيل، سيد زيان، فاروق فلوكس، حسن مصطفى.

حكاية روليت

يذكر أن آخر أعمال الفنان نضال الشافعي حكاية روليت من مسلسل في كل أسبوع حكاية وهي مكونة من 5 حلقات وتعرض على قناتى cbc وcbc دراما ومنصة watch it الرقمية، وشاركته البطولة نجلاء بدر، إنجى شرف، دعاء حكم، أحمد يونس، أحمد باسم وماجد إسكندر ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام