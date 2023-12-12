جائزة مهرجان السينما المتوسطية فـي بروكسل للتركي سلمان ناكار

بروكسل ـ العُمانية: فاز المخرج التركي (سلمان ناكار) بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم للنسخة الثالثة والعشرين من مهرجان السينما المتوسطية في العاصمة البلجيكية بروكسل. وحقق السينمائي التركي هذا الفوز من خلال فيلمه الطويل (جراح التردد). وتميَّز المهرجان بمستوى إقبال قياسي، حيث بلغت نسبة زيادة الجمهور من 25 إلى 30%، بحسب منسقته (أوريلي لوسو). وأعربت هذه الأخيرة عن سعادتها وسعادة الفرق المشاركة بنجاح السينما المنحدرة من البحر الأبيض المتوسط بإحداث كلِّ هذا الحجم من الزخم لدى الزوار. وتضمُّ لجنة تحكيم المنافسة الرسمية هذه السنة كلًّا من: الكوميدية البلجيكية (سلمى علوي) والكوميدي السوري (جلال الطويل) والمخرجة اللبنانية (مونيا عقل) والممثل الفرنسي (منير مرغوم) وغيرهم. ويُعدُّ (جدار التردد) ثاني فيلم طويل للمخرج التركي (سلمان ناكار).

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