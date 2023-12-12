«الزيج» فيلم عماني يتوَّج بالمرتبة الأولى بالجزائر

الجزائر ـ العُمانية: تُوِّج الفيلم العُماني (الزيج) للمخرج صلاح الحضرمي بالمرتبة الأولى في الأيام السينمائية الدولية لفيلم التراث، في دَوْرتها الثانية، التي استمرت ثلاثة أيام. وحصل على المرتبة الثانية فيلم (موزاييك دمشقي) للمخرج محمد خليل أبو مطحنة (سوريا)، في حين عادت المرتبة الثالثة لفيلم (عتبات القبو) للمخرج محمد رجوب بيسان زماعرة (فلسطين).

ويروي فيلم الزيج (30 دقيقة) وهو من إنتاج الجمعية العُمانية للسينما ـ ارتباط الإنسان بمهنة زراعة وصناعة قصب السكَّر، إذ يسلِّط الضوء على ظروف ونتائج تصنيعه التي تمزج بين المتعة والصعوبات، كما يبرز القيمة الغذائية والاقتصادية، والأثر الاجتماعي، وكيفية تقبُّل التغيير والتحديث في هذا المجال.

وأكدت رئيسة لجنة التحكيم المخرجة التونسية ليلى بالرحومة، خلال تتويج الأفلام الفائزة، أنَّ الأفلام التي وقع عليها الاختيار هذه السنة (تميّز أصحابُها باشتغالهم على جماليات الصورة السينمائية، وعُمق الطرح، وطريقة تناول الموضوع، وكذا ارتباط الفيلم بإشكالية التراث وعرضه في شكل فني لائق).

الجدير بالذكر أنَّ الدَّورة الثانية من الأيام السينمائية الدولية لفيلم التراث، تنافست على الفيلم الوثائقي القصير، وبمشاركة 10 أفلام وثائقية من عدَّة بلدان عربية، أبرزها: الجزائر (البلد المستضيف)، وسلطنة عُمان، وفلسطين (ضيف الشرف)، وتونس، وليبيا، وسوريا، ومصر، والسعودية، والعراق، وقد عرفت هذه التظاهرة السينمائية برمجة خمس حلقات لفائدة الطلبة وهواة الفن السابع في مختلف المهن السينماتوغرافية.