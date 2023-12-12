متحف عمان عبر الزمان يحتضن مهرجان كادي السينمائي

بمشاركة 25 فيلما وينطلق فبراير المقبل

مسقط ـ «الوطن»:

أقيم صباح أمس بمركز الشباب بمحافظة مسقط المؤتمر الصحفي المتعلق بجائزة (عُمق للأفلام) حيث يحتضن نسختها الثانية متحف عُمان عبر الزمان، وذلك في الأول من فبراير المقبل ويستمر لمدَّة أربعة أيام. وشارك في المؤتمر خالد بن عبد الله العبري وعبد الملك بن طارش اليعقوبي وهما من إداريي المهرجان.

الجائزة تأتي بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وبالشراكة مع شركة أوكيو وشركة عُمق للإنتاج الفني، كما أعلنت اللجنة المنظِّمة لمهرجان (كادي السينمائي). في بداية المؤتمر تطرق خالد العبري لعدد الفعاليات التي تصاحب المهرجان ومنها (بيت الإنتاج) حيث وجد البيت لتبادل الخبرات الفنية بين المؤسَّسات والأفراد العاملين في المجال الفني، مع إقامة عدد من الندوات وحلقات عمل فنية.

وأكد (العبري) أنَّ عدد الأفلام المشاركة بلغ ثمانية وستين تأهَّل منها خمسة وعشرون فيلما ووصل عدد المشاركين الشباب (550) شابًّا، وسيشارك خمسة محكمين دوليين وهم خليط من دول عربية وعالمية.

وحول جوائز المهرجان قال عبد الملك اليعقوبي: يصل عدد الجوائز الفردية إلى (12) جائزة، وستحصل الأفلام الفائزة على عقد شراكات مع دور السينما، ويتضمن المهرجان ثلاث جوائز رئيسية تحت مسمى النصل (الذهبي) و(الفضي) و(البرونزي)، النصل يبرز عراقة وجمال الخنجر العُماني، الذي بدَوْره يعكس الهُوِيَّة العُمانية وتراثها التليد. صاحب المؤتمر تدشين الهُوِيَّة الحديثة لمهرجان (كادي السينمائي) ومفردة (كادي) هي أحد أسماء سلطنة عُمان قديمًا يعود للقرن السابع قبل الميلاد.

«العمانية»