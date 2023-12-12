الشاعر حسن عزو بعد الإدلاء بصوته: كثافة الإقبال تعبر عن وعى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 06:35 مساءً - أدلى الشاعر حسن عزو بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمنطقة عين شمس، وقال لـ أهل مصر إن الإدلاء بالصوت الانتخابى واجب وطنى ولابد من الجميع تأدية هذا الواجب، معربا عن سعادته لوعى المواطن المصرى وإحساسة بالمسؤلية تجاه وطنه وأن كثافة الإقبال تعبر عن الوعى السياسى للمصريين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.