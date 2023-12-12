نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري يتصدر منصة اكس والجمهور: "هيحصل إيه لو اشتغلت وانت ساكت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنان رامي صبري تريند محركات البحث وخاصة منصة أكس، وذلك بعد رده على وقف حفلاته تضامنًا مع أحداث فلسطين.

رد رامي صبري:

وقد خرج رامي صبري عن طريق مقطع فيديو قام بنشرها عبر حساباته الشخصية، وقال:" مش لازم اوقف حفلاته وشغلي علشان فلسطين هما كل يوم بيموتوا، شغلى لازم يتعمل".

الهجوم على رامي صبري بسبب تصريحاته:

وعلى الفور شن الجمهور هجوم كبير على رامي صبري بعد تصريحاته، ويرصد لكن دوت الخليج الفني بعض من هذه الآراء:

٠ رامي صبري فانا مصدومه،شو الركاكه بالكلام هاي! يا ربت يضل بعني ويسكت ما يسمعنا اراءه الفذه بعد هيك.

٠‏يعني هو في حد ياخد علي كلام واحد زي رامي صبري دا والنبي.

٠ هو لو رامي صبري قال والله غصب عني دي عقود وفيه شروط جزائيه و تضامن مع غزه فكل حفله هايكسب الناس اكتر.

٠ ‏هيحصل إيه لو اشتغلت وانت ساكت.

وفي سياق آخر أعلن الفنان رامي صبري منذ أيام عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عن تصدر أغنية "يمكن خير" المركز الثاني في قائمة الأغاني العربية الأكثر استماعًا عبر منصة "أنغامي".

فريق عمل أغنية “يمكن خير”

وأغنية يمكن خير من كلمات أحمد على موسى ومن ألحان رامي صبري وتوزيع وميكس ماستر طارق توكل، وصلت نسبة مشاهداتها نحو 88 مليون مشاهدة.

ويذكر أن أغنية يمكن خير قد فازت بجائزة أفضل أغنية لعام 2023 في مهرجان دير جيست.

ماذا تقول كلمات أغنية "يمكن خير"؟

وتقول كلمات الأغنية:-

ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب

إيه إيه هيفيد

على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني وماشي ماشي بعيد

يمكن خير

ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام

هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش

خلص الكلام

ولا وقته اننا نتحاسب

يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان

انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك

موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه.