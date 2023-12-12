انت الان تتابع خبر رانيا يوسف اعترفت لأسرتها بكل جرأة بوصيتها الأخيرة فأقسموا أن لاتطبق.. لن تصدقوا ماذا كتبت واغضبتهم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعادت صفحات فنية تداول تصريحات الفنانة المصرية رانيا يوسف بشأن وصيتها الأخيرة، حيث كشفت مصادر أنها اغضبت جميع عائلتها بها.

رانيا يوسف كشفت عن نيتها التبرع بأعضائها بعد الوفاة، وقالت أنها كتبت وصيتها بذلك، وأتى هذا التصريح خلال لقاءٍ جمعها بعددٍ من الصحفيين، في كواليس تصوير مسلسل "المماليك". في حين أكدت مصادر مقربة رفض أسرتها القاطع للوصية.

وأجابت الفنانة المصرية على سؤال وجِه لها حول تعارض بعض الآراء الدينية مع وصيتها، قائلة: "كل واحد ينام عالجنب اللي يريحه، اللي شايفها حرمة ميت ما يعملهاش، واللي مش شايفها كده يعملها، ربنا خلقنا أحرار".

وأضافت أنها ترى في هذا الأمر "زكاة، ومنفعة لغيرها" بدلا من أن يأكل جسدها الدود بعد الوفاة، إذ يمكن الاستفادة من "قرنية، أو قلب، أو رجل، أو صباع حتى... أي حد يستفيد بحاجة تمام..."، بحسب تعبيرها.