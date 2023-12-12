الإعلامية شريهان أبو الحسن تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الاعلامية شريهان أبو الحسن على الادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بلجنة استراحة الديزل بالدقى.

شريهان أبو الحسن تفتخر بالمشهد الإنتخابي:

وأكدت الاعلامية شريهان أبو الحسن خلال مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية على فخرها واعتزازها بالمشهد الانتخابي المشرف، مؤكدة ان الإقبال الجماهيري على الاقتراع غير مسبوق والأجواء تشعل حماس المواطنين.

وأشادت الاعلامية بالتنظيم المبهر فى اللجان الانتخابية واصطفاف المواطنين فى الطوابير الانتخابية طوال أيام الانتخابات، مشيرة إلى أن الشعب توجه للجان للتعبير عن رأيه من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.

شيريهان أبو الحسن

نجوم الوسط الفني والإعلامي يواصلون بالإدلاء بأصواتهم في ثاني وثالث أيام من الإنتخابات الرئاسية:

شهد اليوم الثاني والأخير من الانتخابات الرئاسية على التوالي مشاركة الفنانين والإدلاء بأصواتهم لتشجيع المواطنين على المشاركة لأنهم قوى مؤثرة في المجتمع

وشارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني أمس في اليوم الثاني من الإنتخابات الرئاسية ومن أبرزهم:

الفنان أحمد السقا وصلاح عبدالله وباسم سمرة، يشاركون بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٣ وذلك في احدي لجان المغتربين بمحافظة الإسكندرية، وهو ما تطلب وقف تصوير مسلسلهم الجديد بالإسكندرية.

الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الصم والبكم.

الفنانة فيفي عبده تُشارك بصوتها في الانتخابات الرئاسية قائلة: "لو لسة منزلتوش انزلوا بكرة الثلاثاء آخر يوم انتخابات رئاسية"

شارك الفنان ياسر جلال على الإدلاء بصوته فى مقر لجنته في مدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات في محافظة الجيزة.

كما حرصت الفنانة الكبيرة نيللي على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمدرسة القومية في العجوزة بمحافظة الجيزة.

و حرص الفنان آسر ياسين على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، كما أنه التقط عدد من الصور مع مواطنين بعد أدلائه بصوته في الانتخابات، وهذه تعتبر لافتة جميلة منه.

و شارك أيضًا الملحن عزيز الشافعي في الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة.

و شارك الفنان ماجد المصري بالإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة قائلًا: "لازم كلنا نشارك".

و أخيرًا حرص كلًا من: شيكو، ساندى، والمطرب أحمد جمال، والفنان سامح حسين على الإدلاء بصوتهم خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024

مشاركة نجوم الوسط الفني خلال اليوم الثالث في الإنتخابات الرئاسية

كما أن واصل الفنانين مشاركتهم في الإنتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، حيث شارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني اليوم في آخر أيام الإنتخابات الرئاسية ومن أبرزهم:

شاركت الفنانة سميرة أحمد على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية رغم إصابتها برجلها.

كما شاركت الفنانة وفاء عامر بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية

وكذلك شاركت منى عبد الغنى اليوم على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية قائلة: "صباح الخير.. تحيا مصر.. انهاردة اخر يوم في الانتخابات الرئاسية ارجكوا متسبوش صوتكوا كدة لازم تنزلوا"

و الفنانة هبة مجدى وزوجها الفنان محمد محسن يشاركون في صباح اليوم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأدلت الفنانة هبة عبد الغني بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

و أخيرا الفنانة مى كساب تدلي منذ قليل بصوتها في الانتخابات الرئاسية.