نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "العلم حرقكم أو ي".. ياسمين عبدالعزيز ترد على المنتقدين لظهورها بعلم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ردت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على الإنتقاد التي تعرضت لها بسبب ظهورها بعلم فلسطين ضمن فعاليات مهرجان وشوشة، وكتبت ياسمين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

منشور ياسمين عبدالعزيز:

وقالت:" تل أبيب مرة واحدة ياولاد الايه، العلم حرقكم أو ي"، وجاء هذا الرد بعد أن قام أحد المغردين عبر منصة اكس بنشر صورة لها وقال:" مدري ليش وقت شوفت هاشتاج ياسمين عبدالعزيز، تذكرت وقت كانت في تل أبيب ممكن عشان الأوضاع المؤلمة في غزة، ممكن انتهي شغلها في إسرائيل واليوم تحب أهل غزة".

ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز من مهرجان وشوشة:

خطف الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز الأضواء إليهم فور وصولهم لمهرجان وشوشة، والذي أقيمت فعالياته أمس ودخل الثنائي الريد كاربت الخاص بالمهرجان وهم يرفعون علم فلسطين.

وتحدثت ياسمين عبد العزيز خلال فعاليات المهرجان عن تكريم زوجها أحمد العوضي وشعورها بالفخر عن ذلك، وتحدثت أيضًا عن عودتها قريبًا للسينما من جديد لكن تنتظر أن تجد النص المناسب لها.

فعاليات مهرجان وشوشة:

ويذكر أن كرم مهرجان وشوشة عدد كبير من النجوم أبرزهم انغام، نجلاء بدر، عزيز الشافعي، أحمد العوضي، كريم عبدالعزيز، محمود الليثي، عبدالباسط حموده، محمد ثروت، وغيرهم.

كما كانت هناك فقرة تكريم لجميع النجوم الراحلين عن عالمنا خلال عام 2023، وأبرزهم أشرف عبدالغفور، أشرف مصيلحي، طارق عبدالعزيز، محمد فريد، مصطفى درويش، ناهد فريد شوقي، وغيرهم من النجوم الراحلين

آخر أعمال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز هو مسلسل "ضرب نار" الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وشاركهم البطولة كلا من ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبدالخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج مصطفى فكري.