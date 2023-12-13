نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "العلم حرقكم أوي" ياسمين عبد العزيز تكشف حقيقة زيارتها لـ تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز في الآونة الأخيرة محرك البحث “جوجل” بعد تداول صورة منسوبة لها عبر موقع التدوينات القصيرة “أكس”.

ونشر إحدي مستخدمو موقع “اكس” تدوينة قائلًا: “شعوب عاطفية نايمة فى العسل، ياسمين المتضامنة مع الفضية الفلسطينية هى ذاتها كانت قى زيارة قبل أيام لتل أبيب”.

ونشر مستخدم آخر صور لياسمين عبد العزيز وعلق قائلًا:" مدري ليش وقت شفا هاشالق ياسمين عبد العزيز تذكر وقت كانت في تل أبيب ممكن عشان الأوضاع المؤلمة في غزة، ممكن انتهى شغلها في إسرائيل واليوم تحب أهل غزة بس حبيت احط صورتها وهي في تل أبيب سبحان الله مغير الاحوال".

لترد النجمة ياسمين عبد العزيز قائلة: “تل أبيب.. ياولاد الايه العلم حرقكم أوي”.

دفاعًا عن القضية.. ياسمين عبدالعزيز ترفع علم فلسطين برفقة أحمد العوضي (فيديو)

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما رفعت علم دولة فلسطين، على الريد كاربت أثناد حفل جوائز وشوشة، وذلك تضامنًا مع القضية الفلسطينية وأهالي قطاع غزة.

وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز بإطلالة هادئة حيث أردت فستانًا زيتي من خامة القطيفة، واختارت مكياج يميل للألوان الترابية، بالإضافة لشعرها المنسدل.