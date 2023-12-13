نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبد الحافظ يدلي بصوته في آخر أيام الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد عبد الحافظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك صورة له من داخل إحدي اللجان الانتخابية مغمور إصبعه بالحبر دليلًا على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

الفنان محمد عبد الحافظ يدلي بصوته في آخر أيام الإنتخابات

آخر أعمال الفنان محمد عبد الحافظ

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد عبد الحافظ مسلسل “ ستهم" والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل ستهم



شارك في بطولة ممسلسل “ستهم” نخبة من نجوم الفن و كان أبرزهم الفنانة روجينا، والفنان محمد عبد الحافظ والفنان إياد نصار، والفنان جهاد سعد، والفنانة نانسي صلاح، والفنان أحمد الرافعي، و الفنان إبراهيم السمان،، والفنانة سلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex، والعمل كان من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.