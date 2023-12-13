ميريهان حسين من داخل الحرم المكي (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ميريهان في الصورة وهي بالحرم المكي، وعلقت عليها قائلة: "اللهم تقبل منا".





أحدث أعمال ميريهان حسين

انضمت ميريهان مؤخرا، إلى أسرة مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) المكون من 45 حلقة والمقرر عرضه مطلع شهر ديسمبر المقبل.





أبطال مسلسل الوصفة السحرية





مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كل من: شيرى عادل، إسلام جمال،ميرهان حسين، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.









مسلسل حق عرب





تعاقدت الفنانة ميرهان على بطولة مسلسل حق عرب مع النجم أحمد العوضي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.





تفاصيل مسلسل حق عرب





وتعتبر ميرهان حسين أحدث المنضمين للمسلسل بعد رياض الخولي ووليد فواز، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج سينرجي،وتأليف محمود حمدان.

آخر أعمال ميرهان حسين السينمائية





يُذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، فيلم "اتنين للإيجار" من تأليف أسماء غازي، إخراج شادي علي، بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت،محمد لطفي، ناهد السباعي، إيمان السيد، ميرهان حسين، سلوى محمد علي، ليلى عز العرب، ثراء جبيل، سامي مغاوري، إيناس مكي.





أحداث فيلم اتنين للإيجار





تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي تشويقي، حول بيومي فؤاد ومحمد ثروت اللذين يعرضان أنفسهما للإيجار خلال العمل،ويسافران إلى إحدى المنتجعات السياحية بالغردقة، ويتورطان في العديد من الأزمات في حياتهما، وهو ما يخلق مفارقات كوميدية عديدةخلال الأحداث، وتقدم ميرهان حسين خلال الفيلم أغنية «كلمتين وبس»، وتعاونت مع الشاعر سامح الكومي، وألحان خالد سلطان وتوزيعإسلام شيبسي، وقررت تقديم مسابقة خاصة لجمهورها، وتختار 20 شخصًا من التعليقات بشكل عشوائي للحصول على تذكرة vip لحضور الفيلم.





آخر أعمال ميرهان حسين الدرامية





وجدير بالذكر ان اخر أعماله ميرهان حسين الدرامية هو مشاركتها في مسلسل "مشوار الونش"، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني،وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.





أحداث مسلسل مشوار الونش





تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهرتبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.







