هشام عباس: اللجان الانتخابية في أحسن حال.. والانتخاب حق ديمقراطي

القاهرة - محمد ابراهيم -

قال الفنان هشام عباس، إنه قد ذهب للجنته الانتخابية مساء الأحد، وكانت اللجنة مرتبة ومنظمة، مؤكدًا أن الانتخاب هو واجب ديمقراطي ووطني يجب على كل مواطن مصري أن يؤديه ويعتبر أيضًا حقًا شرعيًا وإحدى علامات التحضر والديمقراطية، ومستكملًا: « حطيت علامة صح في المكان الصح»

تصريحات هشام عباس



وأكد عباس، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه يجب على كل مواطن أن يدلي بصوته وينزل للجان الانتخابية، ويختار من يراه يستحق أن يحكم، مشيرًا إلى أنه رأى فئات مختلفة من الناس شاركوا في الانتخابات وفي الحملات على مدار الثلاثة أيام الماضية.

واستكمل: «الشباب أدى دوره بشكل ممتاز، كان هناك الكثير من الطلاب في اللجان الانتخابية، كما أن هذا لم يحدث للمرة الأولى، ولكن هذا الأمر يجعلنا نشعر بالسعادة، ونفخر بأننا دولة ديمقراطية بها حق الانتخاب، وبها سهولة ويسر في الانتخابات».

روج المطرب هشام عباس لحفله الجديد، والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل.

وقد شارك الفنان هشام عباس البوستر الترويجي لحفله القادم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"،و من المقرر أن يقوم بإحيائه في 4 نوفمبر بمدينة أبو ظبي بالإمارات.

وفي سياق آخر، أحيا المطرب هشام عباس مؤخرًا حفلًا غنائيًا في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء،وقد نال إعجاب وتفاعل العديد من محبيه وجمهوره حيث غنى باقة مميزة من أغانيه الحديثة والقديمة من بينها: "قول عليا مجنون، شوفي، سامع قلبي، طول ما انت بخير، يتربى في عزو، أحلى ما فيكي، زمان وأنا صغير".