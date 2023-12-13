زوجه مسلم السابقة تحسم الجدل حول انفصالها عنه فما الأمر؟

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت زوجة مطرب المهرجانات السابق، مسلم، ميكا البغدادي، عن انزعاجها من ادعاءات خيانة زوجها وزواجه من امرأة أخرى بعد إعلان الانفصال يوم أمس.

وكتبت ميكا البغدادي، على صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عبر خاصية "أستوري": "ممكن كفاية كفاية بجد.. كفاية كلام يضايق كفاية تدخل بطريقة تعصب، وكفاية إشاعات وحاجات مش صح أصلا نهائي، أنا ولا حد اتجوز عليا ولا سبنا بعض بسبب عيد ميلاد كفاية تخاريف".

وتابع ميكا البغدادي " أنا وهو محصلش نصيب لأسباب تخصنا وربنا يكرم كل واحد فينا".

مسلم يعلن إنفصالة عن زوجته

ويذكر أن تصدر مؤخرًا مطرب المهرجانات مسلم محركات البحث “جوجل” بعدما آثار جدلًا واسعًا بخبر انفصاله رسميًا عن زوجته ميكا البغدادي، وكشف ذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام

ونشر مسلم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عبر خاصية “الاستوري” قائلًا: “الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة"

وتابع مسلم: "ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن”.

حفل زفاف مسلم

وكان قد احتفل مطرب المهرجانات مسلم بزفافه على المصورة ميكا البغدادي، في يناير 2022، وأنجب منها سلامة نهاية شهر نوفمبر من نفس العام، وحضر عدد كبير من مطربي المهرجانات والغناء الشعبي حفل زفافهم.