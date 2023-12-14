نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "بلوموندو" يحقق ٤.٧ ملايين جنيه في ٤ أسابيع عرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم "بلوموندو" الذي يُعد لايت كوميدي من بطولة الفنان حسن الرداد، ويشارك فيه عدد من النجوم البارزين، من إيرادات تجاوزت 4 ملايين و784 ألفًا و64 جنيهًا في صالات العرض المختلفة بعد 4 أسابيع من انطلاقه.

قصة العمل

الفيلم الذي تدور أحداثه حول "تميم بلوموندو" الذي ينظم حفلة عزوبية بعد سفر زوجته للخارج، يعكس تألقًا ونجاحًا حيث يحظى بقبول واستحسان الجمهور، ويتميز بتأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

يجمع الفيلم بين الفكاهة والإثارة، حيث تتصاعد الأحداث بشكل طريف ومثير، مما يجعله تجربة سينمائية لا تُنسى للجماهير.

بدأ حسن الرداد مؤخرًا التحضير لمسلسله الجديد محارب، ويجسد ضمن الأحداث شخصية سائق ميكروباص تمر حياته بالعديد من الأزمات، والعمل من تأليف محمد سيد بشير ومن إنتاج أحمد السبكي.

مسلسل محارب

ويشارك في بطولة 'محارب " الفنان حسن الرداد عدد من النجوم منهم ماجد المصري، كريم عفيفي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ونور محمود، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

آخر أعمال حسن الرداد

ومن ناحية اخري، يُعرض لـ حسن الرداد في الفترة الحالية فيلم بلوموندو، تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي، ويشارك في العمل هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، مع ضيوف الشرف يسرا وإيمي سمير غانم وأيتن عامر ومحمد ثروت وأوس أوس وحمدي الميرغني وميرنا نور الدين، وإنتاج سامر المحضر، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، حول شخصية تميم بلوموندو التي يقدمها حسن الرداد، وهو صاحب شركة عقارات، لكنه شاب طائش ويحب الحياة والمرح، كما يعيش 4 قصص حب مختلفة بالعمل، ويدخل الرداد في خلافات مع زوجته هاجر أحمد ضمن الأحداث.