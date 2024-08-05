رامي جمال يشوق الجمهور لأغنيته الجديدة "مش عايشين"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان رامي جمال، لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مش عايشين"، يوم الأربعاء المقبل، عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع منصات الموسيقى الرقمية.



و شارك رامي جمال، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بوستر الأغنية، وعلق عليه: "ميعادنا يوم الأربعاء ان شاء الله الساعة ٧ ….باين من الصورة مود الأغنيه الصورة من تصوير العبقري شريف مختار".

بوستر رامي جمال

آخر أعمال الفنان رامي جمال

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال، طرحه لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل إسم "برود ببرود"، عبر حسابه الرسمي على موقع "يوتيوب".

أغنية "برود ببرود" من كلمات أحمد العزب، ألحان محمود أنور، توزيع ومكس وماستر محمد ياسر، حيث قام الفنان رامي جمال بالترويج للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وقام الجمهور بالتفاعل معها وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها.

كلمات أغنية "برود ببرود" ل رامي جمال

برود ببرود عليا بـ إيه؟

أكون جنبك ومش موجود

معنديش خلق أو مجهود

دي ماتت والكلام خلصان

يا ريت متجيش يا سيدي

احسبها وكأنك متعرفنيش

صراحة بقيت متلزمنيش

ولا لازمني اللي بينا زمان

برود ببرود عليا بـ إيه؟

أكون جنبك ومش موجود

معنديش خلق أو مجهود

دي ماتت والكلام خلصان

يا ريت متجيش يا سيدي

احسبها وكأنك متعرفنيش

صراحة بقيت متلزمنيش

ولا لازمني اللي بينا زمان

قويت ومشيت

موقفتش حياتي عليك

ولا استنيت ده أنا

استعوضت ربنا فيك

أنا أجمل حاجة تحصلك

برغم إني مزيدتش بيك

فمجنون مين موصلك

في يوم هضعف واضيع بعديك

طريق بنهيه مفارقك قلبي

يكره هتيجي تبكي عليه

متلجألوش ولو فيك إيه

وممنوع يبقى بينا سلام

شبعت عتاب وليه استنى

صدق وعود من الكداب

بلاها ولسه بينا حساب

راجعلي أكيد مع الأيام

قويت ومشيت

موقفتش حياتي عليك

ولا استنيت ده أنا

استعوضت ربنا فيك

أنا أجمل حاجة تحصلك

برغم إني مزيدتش بيك

فمجنون مين موصلك

في يوم هضعف واضيع بعديك