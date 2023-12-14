القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد إمام عن موعد طرح البرومو الرسمي لفيلم “ أبو نسب” عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وكتب محمد إمام:' غدا عرض البرومو الرسمي لفيلم أبو نسب.

وطرح النجم محمد عادل إمام الإعلان التشويقي لفيلمه الجديد والذي يحمل اسم “أبو نسب”، والمقرر عرضه في جميع دور العرض السينمائي يوم 21 ديسمبر المقبل.

وظهر خلال الإعلان التشويقي محمد إمام وهو يعاني من الزواج من الفنانة ياسمين صبري، حيث إن والدها الذي يلعب دوره الفنان ماجد الكدواني يكون رجل مافيا، ويرفض زواج ابنته بسهولة ويُسر، فيخضع محمد إمام للعديد من الاختبارات التي توضح مدى استحقاقه الزواج من ابنته.

ونشر محمد إمام الإعلان التشويقي عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق قائلًا: “توكلنا على الله.. الإعلان الأول لفيلم أبو نسب.. 21 ديسمبر بجميع سينمات مصر و28 ديسمبر في كل الوطن العربي”.

قصة فيلم أبو نسب

"أبو نسب" فيلم كوميدي يدور حول شخصية طبيب أطفال والذي يجسد شخصيته محمد إمام، ويتزوج من ياسمين صبري، وتجسد وفاء عامر دور والدة زوجته، ويدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

أبطال فيلم أبو نسب

"أبو نسب" من بطولة النجم محمد عادل إمام والفنانة ياسمين صبري، ويعد هذا العمل التعاون الثالث بينهم فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحققا نجاحًا هائلًا، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم "ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، ماجد المصري، محمد لطفي"، بالأضافة لعدد آخر من نجوم الوسط الفني، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.