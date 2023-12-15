نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آسر ياسين عن "شماريخ": تجربة مختلفة وشعرت فيها بروح أفلام عادل إمام وأحمد زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب النجم آسر ياسين، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم "شماريخ" مشيرا إلى أنه يعد تجربة مختلفة واستمتع بها لدرجة كبيرة.

وقال في تصريحات صحفية، إنه سعيد جدا بوجود الفيلم في تاريخه الفني، لأن العمل كان به العديد من المميزات، خاصةً أن المخرج عمرو سلامة ركز على جعل العمل مليئًا بالتفاصيل.

وأوضح أنه سعد جدا برد فعل الجمهور وتفاعله مع الفيلم سواء عند عرضه في السعودية أو في مصر.

وحول حماسه للفيلم أشار آسر إلى أن هناك أفلاما عند قراءتها يحب تقديمها ليس لأنها تجارية، ولكن لأنه يحبها في حد ذاتها.



وأشار إلى أن السيناريو وتفاصيل العمل مختلفة، فمنذ أن عرضه عليه المخرج عمرو سلامة، شعر بروح أفلام الفنان عادل إمام وأحمد زكي، مثل فيلم "الهروب"، ولكن بشكل معاصر بعد قراءة السيناريو.

ولفت إلى أن الفيلم يحمل أفكارًا من زمن الماضي، خاصةً رحلة البطل والبطلة خلال أحداث الفيلم وتحديد مصيريهما، فهو يحب التنوع في الأدوار.