نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت صالح يعلن عن موعد حفل "الأساتذة 3 " يناير المقبل بدار الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان مدحت صالح عن تنظيم حفل "الأساتذة 3"، ومن المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 7 يناير المقبل، وسيقام الحفل في المسرح الكبير بدار الأوبرا.

و روج مدحت صالح عن حفلته الغنائية وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر مدحت صالح البوستر الرسمي للحفلة وعلق عليها قائلا: "حفل الأساتذة بالمسرح الكبير، ترقبوا لينك الحجز قريبًا على موقع Tazkarti أو من خلال الاتصال على 15355".

أخر أعمال مدحت صالح

و يعد مسلسل وبينا ميعاد، آخر أعمال مدحت صالح، وشارك في مسلسل وبينا ميعاد بجانب مدحت صالح، العديد من الفنانين مع صبريفواز وشيرين رضا، محمد سليمان، وفاء صادق، بسمة، نادية رشاد، خالد أنور، داليا شوقي، أسامة الهادي، هاجر الشرنوبي، كنزي رماح،محمد العزازي، يوسف الكدواني، تسنيم هاني، آية سليم، يوسف إبراهيم، بريهان أنور، ميران عبد الوارث، زاهر البحيري، عايدة فهمي،والمسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.

مسلسل حضرة العمدة

كما شارك الفنان مدحت صالح في موسم رمضان 2023، من خلال غنائه لـ تتر مسلسل حضرة العمدة، وتحمل الأغنية عنوان اللي يهرييهري، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم، والعمل من بطولة الفنانة روبي، محمد محمود عبد العزيز، إدوارد،بسمة، وغيرهم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.