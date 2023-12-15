عزيز الشافعي عن "والله أبدًا" من أهم أغنياتي في 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الملحن عزيز الشافعي، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو لأغنية "والله أبدًا" للهضبة عمرو دياب وعلق عليه قائلًا: "والله أبدًا من أهم أغانيا في 2023".

منشور عزيز الشافعي

تفاصيل أغنية "والله أبدًا" للهضبة عمرو دياب

وفي سياق متصل يذكر أن من أبرز أعمال الملحن عزيز الشافعي في عام 2023، هي أغنية "والله أبدا" الهضبة عمرو دياب وقد حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها.

ويذكر أن أغنية "والله أبدًا" هي تمثل نقلة نوعية جديدة في شكل الموسيقى والأغاني التي يقدمها عمرو دياب في صيف 2023، وأغنية "والله أبدًا" هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي بالإضافة إلى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي لابن زيدون.

ما هي كلمات أغنية "والله أبدًا" لـ عمرو دياب ؟

والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

أضحى التنائي بديلا من تدانينا

وناب عن طيب لُقيانا تجافينا

والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

والله أبدا

والله أبدا

نسينا المر وما نسيناش الحلو منكم

مين أحلى منكم

وبيسألونا لما يسألونا عنكم

نقول حبايبنا حبايبنا

ومهما يحصل بينا ولا نستغنى عنكم

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا

على أمل لقانا صبحنا ومسانا

عايشين معانا

يستغربونا إزاى البعد ما قسانا

نقول حبايبنا حبايبنا

بتوع زمان ولا الزمان يفرق معانا

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا

عزيز الشافعي يفوز بجائزة أفضل ملحن من مهرجان وشوشة ومهرجان دير جيست

وفي سياق متصل يذكر أنه قد فاز الملحن عزيز الشافعي بجائزة أفضل ملحن في مهرجان "وشوشة" لعام 2023، وأيضًا قد فاز بجائزة أفضل ملحن في مهرجان "دير جيست" لعام 2023.