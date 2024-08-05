إليسا توجّه رسالة مؤثرة لجمهورها في الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت

القاهرة - محمد ابراهيم - في الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، وجّهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة مؤثرة إلى الشعب اللبناني.

نشرت إليسا تعليقًا عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وقالت فيه: "وعد انو ما راح يمرق نهار وما نحكي فيه عن ٤ آب وعن يللي صار بأهلنا ومدينتنا، ما راح ننسى وما راح نسامح."

حب إليسا للبنان يتخطى الألم

أضافت إليسا: “الوجع كبير بس حبّنا لها لبلد بيبقى أكبر من كل شي. الله يحميك يا لبنان”، تأتي هذه الكلمات لتعبّر عن مشاعر الحب والانتماء لوطنها رغم الألم والوجع الذي سببه الانفجار.

نجوم الفن يحيون ذكرى الانفجار

حرص عدد من نجوم الفن في لبنان على إحياء الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس 2020 وأودى بحياة 220 شخصًا.

لا يزال السبب الحقيقي وراء الانفجار مجهولًا حتى اليوم، مما يزيد من الإحساس بالظلم والأسى.

نجاح كبير لألبوم "أنا سكتين"

على صعيد آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرح ألبومها "أنا سكتين" عبر موقع "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

حققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، مما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

إشادة واسعة من الجمهور

وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، حيث أشادوا بكلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، وتوزيع أحمد إبراهيم.