رامي صبري يشعل الساحة الفنية بسلسلة من الحفلات الغنائية في أغسطس.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان رامي صبري حالة من النشاط الفني من خلال تقديمه لعدد من الحفلات الغنائية هذا الشهر في عدة محافظات داخل مصر، من أبرز هذه الحفلات، حفله في طنطا، والذي روّج له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

حفل طنطا.. تجربة فريدة للمرة الأولى

يستعد رامي صبري لإحياء حفل غنائي في طنطا يوم 16 أغسطس الجاري، وهي المرة الأولى له هناك. وأعرب عن شدة حماسه لهذا الحفل من خلال منشور عبر انستجرام، حيث كتب: "جمهور طنطا العظيم متحمس جدًا لأول مرة في طنطا معاكم.. مستنيكم يوم 16 أغسطس هنعمل حفلة أسطورية بحضوركم العظيم."

جولة غنائية في مختلف المحافظات

بعد حفل طنطا، يخطط رامي صبري لأخذ جولة في محافظات مصر، حيث سيقام حفل في بورسعيد يوم 26 أغسطس، لم يتم الكشف تفاصيل الحفل بعد، ولكن الجمهور يترقب معرفة أسعار التذاكر والمكان، حيث سيقدم رامي صبري باقة من أروع أعماله الغنائية، بما في ذلك أغنيات من ألبومه الجديد الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

حفل مشترك في جدة مع إليسا

يستعد رامي صبري أيضًا لإحياء حفل غنائي في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 8 أغسطس، برفقة المطربة إليسا، ستكون هذه أول مرة يحييان حفلًا معًا، جاءت أسعار تذاكر الحفل على النحو التالي: 295، 395، 595، 1200، و1400 ريال سعودي.

ألبوم جديد يلاقي إشادة واسعة

ومن ناحية أخرى، تألق رامي صبري بألبومه الغنائي الجديد "أنا جامد كدة كدة"، الذي تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، تضمن الألبوم أغنية بنفس الاسم، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي.

ضم الألبوم عدة أعمال غنائية متنوعة أشاد بها الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت التعليقات إيجابية مثل: "رامي صبري عامل ألبوم السنة دي جامد"، و"رامي صبري مطرب كبير مش واخد حقه"، و"أغنية ألبوم رامي صبري تحفة".