مهرجان المسرح المصري يحتفي بفتيات البرشا ويكرم فيلم "رفعت عيني إلى السماء"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفي مهرجان المسرح المصري، اليوم بفتيات البرشا، وهي فرقة مسرح الشارع من المنيا التي حازت على جائزة في مهرجان كان بفرنسا.

سيكرم رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، بحضور الدكتور أحمد مجاهد، رئيس لجنة الندوات في الدورة السابعة عشرة، أبطال فيلم "رفعت عيني إلى السماء"، ومن بينهم المخرج والمنتج أيمن الأمير، والمخرجة والمنتجة ندى رياض، وملحن ومدرب الغناء أيمن حلمي، والمخرج المسرحي هاني طاهر، والفنان عمرو عابد، بالإضافة إلى يوستينا سمير، مؤسسة بانوراما البرشا.

ندوات حول "المرأة المصرية والفنون الأدائية"

تدور محاور الندوات في هذه الدورة حول "المرأة المصرية والفنون الأدائية"، تُقام الندوات يوميًا على شكل جلستين: الأولى تناقش موضوعًا يتعلق بالعنوان، والثانية تتضمن ندوة وحفل توقيع كتاب لأحد المكرمين في المهرجان.

بانوراما برشا.. دور ثقافي واجتماعي

بانوراما برشا هو فريق ثقافي هاوٍ للمسرح في قرية البرشا بمحافظة المنيا، يسعى لتغيير الموروثات الخاطئة والممارسات الضارة، ونشر الوعي الفني.

يحرص الفريق على التراث الشعبي من خلال تقديم الأغاني التراثية في عروض الشارع، وتوفير فرص فنية للمواهب الشابة، مع التركيز على قضايا المرأة والطفل وتقليل الممارسات الضارة للنساء في القرى.

عروض مميزة ومشاركات دولية

قدم فريق بانوراما برشا العديد من العروض الفنية في مسرح الشارع وشارك في مهرجانات محلية ودولية، منها مهرجان صفاقس الدولي عام 2016 بعرض "الفرح"، الذي يناقش قضية الزواج المبكر، بالإضافة إلى مشاركته في مهرجانات مثل مهرجان الجزويت للفن والإبداع ومهرجان الفن لجمعية الصعيد ومهرجان أحمد بهاء الدين، ومن أهم عروض الفريق: "محكمة القرية"، "الفرح"، "الأتوبيس"، "الرفاعي"، و"روبا بيكيا".

نجاح فيلم "رفعت عيني للسما" في مهرجان كان

مؤخرًا، شارك فيلم "رفعت عيني للسما" في مهرجان كان السينمائي 2024 وفاز بجائزة العين الذهبية كأفضل فيلم تسجيلي في أسبوع النقاد.

الفيلم يحكي تجربة فريق بانوراما برشا وأحلامهم، وشارك فيه عدد من أعضاء الفريق، مثل مارينا سمير فايز ومريم نصار أديب وهايدي سامح ناثان.

يُعد مهرجان المسرح المصري حدثًا فنيًا مهمًا لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، حيث يتيح المشاركة للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية.

مهرجان المسرح المصري: تعزيز للمسرح والفن

يقام مهرجان المسرح المصري برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والدورة الحالية تحمل اسم الفنانة "سميحة أيوب"، تتكون اللجنة العليا للمهرجان من الفنان محمد رياض (رئيسًا)، والفنان ياسر صادق (مديرًا للمهرجان)، وأعضاء اللجنة، من بينهم الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، والكاتب مدحت العدل، والكاتب وليد يوسف، والفنان نضال الشافعي، والمخرج إسلام إمام، تستمر الفعاليات حتى 30 يوليو 2024، الذي سيشهد حفل الختام.