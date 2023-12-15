محمد رمضان يرد على كاملة أبو ذكري بعد حديثها عن العمل معه في "حبر سري" فماذا قال؟

القاهرة - محمد ابراهيم - قام النجم محمد رمضان، بالرد على المخرجة كاملة أبو ذكري بعد حديثها عن العمل معه في برنامج “حبر سري” مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس.





رد محمد رمضان على كاملة أبو ذكري





قام النجم محمد رمضان بمشاركة صورة لكاملة أبو ذكري عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها في إنستجرام.





وعلق عليها قائلًا: “ كاملة حبيبتي أنا كمان يسعدني ويشرفني اشتغل مع أهم مخرجة في مصر”.





تصريحات كاملة أبو ذكري في برنامج حبر سري





عبرت المخرجة كاملة أبو ذكري، عن أمنيتها العمل مع النجوم كريم عبد العزيز ومحمد رمضان، قائلة: "اشتغلت مع نجوم كتير بس نفسياشتغل مع كريم عبد العزيز ومشتغلتش معاه خالص ونعرف بعض من عمر طويل ووالده استاذي واشتغلت مع نجوم الجيل ده".

وأضافت كاملة أبو ذكري، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن كريم عبد العزيز موهبة كبيرة تتمنى العمل معها، كما أشارت إلى أنها تريد العمل مع النجم محمد رمضان، متابعة: "مشتغلش مع محمد رمضان وكنت بفكرفي الشغل مع كريم عشان طلعنا مع بعض إنما محمد رمضان أصغر مننا".

وردت على موقفها في العمل مع محمد رمضان، قائلا: "أكيد محمد رمضان ممثل كبير وقعدت معاه مرة وحسيت أن في بينا كيميا والروحبينا مش تقيلة على بعضها وحبيته جدا لما قعدت معه وأتمنى نشتغل مع بعض".