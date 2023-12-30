نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد ماجدة زكي.. تعرف على أبرز أعمالها الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ماجدة زكي، تريند محركات بحث جوجل بمناسبة الإحتفال بعيد ميلادها، وتميزت ماجدة زكي بالشخصية الممزوجة بالطابع الفكاهي والشخصية الجدية، فهي فراشة الفن التي تعطى لجمهورها المزيد من المرح والبهجة، وتميزت أعمالها بالجدية والموضوعية.



ويبرز “دوت الخليج الفني” أبرز محطات فنية لـ ماجدة زكي

من هي ماجدة زكي؟

اسمها ماجدة حسن زكي وُلدت في شهر ديسمبر عام 1958 شقيقة الممثل ونقيب الفنانين أشرف زكي زوج الفنانة روجينا.

بداية ماجدة زكي الفنية

حصلت ماجدة على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأت مشوارها الفني في سبعينيات القرن العشرين بالتمثيل بالأدوار الصغيرة ثم سرعان ما حققت نجاحا كبيرًا في التلفزيون.



قصة حب ماجدة زكي وكمال أبو رية

بدأت قصة حب الفنانة ماجدة زكي والفنان كمال أبو راية خلال دراستهما في المعهد وأعجب بها ووافق والده على الإرتباط وتزوجا وإستمرت تلك الزيجة لمدة عشرين عامًا.

وأنجبت ثلاثة أبناء وهم أحمد، وكمال، وحبيبة، وإنفصلا في عام 2014.



أهم الأعمال المسرحية لـ ماجدة زكي

قدمت الفنانة ماجدة زكي العديد من الأعمال المسرحية أبرزها مولد وصاحبه غايب، حزمني يا، عفروتو، ألابندا، عروسة تجنن، وغيرها من الأعمال.

أعمال ماجدة زكي التليفزيونية:

تفوقت ماجدة زكي في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها أحلام الفتى الطائر، كيمو، الذليل، مسلسل خليجي، مبروك جالك ولد، أبواب المدينة، وفيه ناس طيبين، وقال البحر، أخو البنات، الأبناء، صح النوم، رحلة السيد أبو العلا البشري،



المنعطف، أولاد آدم، أيام حلوة مرة، كوم الدكة، رحمة، ثمن الخوف، أنا وأنت وبابا في المشمش، عائلة الأستاذ شلش، ليالي الحلمية الجزء الثالث والرابع والخامس، مغامرات زكية هانم، الوقف، عفوًا سيدي

الوالد، أبو العلا 90، زيارة السيد خميس، عائلة الحاج متولي، السيرة العاشورية، العطار والسبع بنات، عباس الأبيض في اليوم الأسود، القاهرة منفلوط والعكس، حارة العوانس، أحلامك أوامر، كريمة كريمة، حقي برقبتي، كيد الحموات، اللهم إني صائم، قوت القلوب، هجمة مرتدة.

أهم الأعمال السينمائية



نجحت ماجدة زكي في خطف قلوب الجمهور من خلال تفوقها في العديد من الأعمال السينمائية أبرزها أمهات في المنفى، وحب في الزنزانة، دعوة للزواج، النساء، آباء وأبناء، حد السيف، مدام شلاطة، عودة مواطن، الملائكة لا تسكن الأرض، صائد الأحلام، الإرهاب والكباب، وسكر الذي نال على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.