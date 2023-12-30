نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم تكن الذكرى السنوية العاشرة على زواج البوب ستار "رامي عيّاش" كسواها، هو الذي يقدم دومًا تحف فنيّة استثنائية، حضرت هذه الليلة الحالمة ليتغنى رامي بأفكاره الخلاقة ويأخذنا معه إلى عالمه بمشهدية قلّما يقال عنها ملكية بلمسات راقية.



رامي الذي أراد أن يخلد هذه الذكرى السعيدة مع محبيه، فاجىء زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش بعد عشاء متواضع وخاص مع العائلة في فندق هيلتون حبتور بمناسبة عيد ميلادها الذي حوله إلى حفل زفاف أدهش به داليدا والجميع.



وتكلل الحفل إطلالة ملكية لداليدا اختارها لها مصمم الأزياء العالمي زهير مراد الغالي على قلب داليدا، بفستان أبيض تناسب تمامًا مع هذه الليلة الحالمة كان بانتظارها في الجناح الملكي مع فريق عمل جاهز لتغيير الماكياج مع افون ابي حاتم والشعر مع وديع شليطا وفادي عواد.



اختار رامي خاتم بتصميم خاص يقال إنه من أجمل تصاميم الماركة العالمية وهو الحجر واللون الأحب على قلب داليدا الاميرالد مرصع بالألماس أشبه إلى الخيال.



ولم يكتف رامى عياش بذلك إنما خصها بأغنية من اللهجة اللبنانية وهي "يا مراية بيتي" من ألحانه وكلمات الشاعر مازن غنام وتوزيع الكسندر ميساكيان.. واختتم الحفل بسهرة فنية مميزة مع محبيه الذين رفضوا إلا إن يشاركوه فرحته.