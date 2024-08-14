أمن أسوان ودمياط يضبطان 7 قضايا مخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 01:33 مساءً - (حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف، وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فى مديرية أمن أسوان، ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين)، بحوزة (4 متهمين لـ"3 منهم معلومات جنائية")، وضبط عدد (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (4 فرد محلى – طلقة)، فضلاً عن تنفيذ عدد (805) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط، ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر البانجو – 12,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين)، وكذا ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

وقالت الداخلية إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.