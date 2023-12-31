لقاء ثقافي مع عالم آثار إيطالي بمعهد الموسيقى

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن فعاليات وزارة الثقافة الخاصة بفكرة حوار الحضارات تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لقاء ثقافى بمشاركة العالم الايطالى ألفريدو لوفينو، الدكتور بسام الشماع المؤرخ والمحاضر الدولى والمرشد السياحى ويديره الدكتور فوزى عيسى أستاذ مساعد متفرغ بقسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن، جامعة عين شمس ويقوم بالترجمة إسلام فوزي، وذلك فى السابعة مساء الثلاثاء 2 يناير بمسرح معهد الموسيقى العربية.

الفريدو لوفيني يستعرض مشواره بمجال الآثار

وخلال اللقاء يستعرض الفريدو لوفينى مشوار عمله بمصر فى مجال الآثار ويلقى الضوء على عدد من مؤلفاته متناولًا مجموعة من مقتنيات المتحف المصري فى تورينو بإيطاليا.

سلسلة وهابيات على مسرح

معهد الموسيقى العربية

يذكر أن انطلق حفل ضمن سلسلة وهابيات بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر للفرقة القومية العربية للموسيقي خلال ديسمبر الجاري على مسرح معهد الموسيقي العربية.

وتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها:" انت عمري، همسة حائرة، نبتدي منين الحكاية، قلبي بيقولي، خايف أقول، سهرت منه، حمال الأسية، لولا الملامة، دارت الأيام"، أداء هند النحاس، يحيى عبد الحليم، أحمد عصام وريم كمال.